PROFUT: Saiba o que é o programa do Governo Federal; Cruzeiro foi excluído nesta quinta-feira

O Cruzeiro sofreu uma dura derrota nesta quinta-feira e foi excluído do Profut. O plenário da Autoridade Pública de Governança do Futebol (Apfut) votou e por 6 votos a 4 a Raposa foi excluída do programa. Mas, o que é o PROFUT e o que acontece com o time mineiro?

O Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT) foi criado através da Lei 13.155 (2015) com o objetivo de melhorar a gestão financeira dos clubes brasileiros, alterando o Estatuto do Torcedor. Com isso, a participação dos clubes nos campeonatos ficariam condicionadas a comprovação de que a instituição estaria em dia com seus tributos.

Ao ser excluído do PROFUT, o Cruzeiro não poderá mais postergar dívidas com o Governo, que passarão a ser cobradas em curto prazo. Com isso, o clube, que vem passando por graves problemas financeiros, pode sofrer penhoras e bloqueios. A saída do PROFUT é definitiva, pois não há mais nenhum recurso a ser impetrado para reverter a situação.

Recentemente, o Senado aprovou um projeto de lei que permite clubes de futebol adiarem o pagamento de dívidas com a União, no âmbito do Profut, durante a pandemia do novo coronavírus. O texto de Eduardo Gomes (MDB-TO) recebeu apoio de 72 senadores, dos 73 que votaram.

Situação Celeste

A saída do programa terá efeitos muito duros para os cofres celestes, já combalidos, pois os tributos atrasados, que poderiam ter um prazo mais longo para quitação, serão cobrados de forma mais imediata pelo governo, que para honrar o débito, poderá bloquear receitas e bens do clube mineiro.