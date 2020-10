Programa de Sócio-Torcedor é lançado pelo vôlei de Osasco

O Osasco São Cristóvão Saúde lançou, nesta quinta-feira, seu programa de sócio-torcedor: o “Juntos por Osasco”. Ele oferece experiências para o torcedor da cidade, de outras partes do país e do mundo.

O programa trará vantagens tanto no ambiente físico como no virtual. Quando o público puder voltar aos ginásios, o sócio-torcedor terá acesso exclusivo e prioritário à arquibancada no José Liberatti, assento em área VIP, camiseta personalizada e possibilidade de assistir aos jogos do Sofá do Osascão, que fica instalado próximo à quadra. As ações on-line deixarão os fãs conectados com as atletas, com a participação na Osasco Vôlei Experience, que inclui bate-papo com as jogadoras, acesso a conteúdo diferenciado na Osasco Vôlei TV, entre outras ações e novidades diretamente na tela do computador, tablete ou smatphone, como o aplicativo (para Android e Iphone) do “Juntos por Osasco”. Outro benefício são descontos na loja oficial do time e um clube de vantagens, com descontos em sites comerciais parceiros.

Para atletas como Camila Brait, o programa “Juntos por Osasco” vai justamente encurtar a distância entre o time e os torcedores.

– Nós já percebemos, nas atividades on-line durante o período mais crítico da pandemia e sem jogos, o quanto o nosso torcedor é apaixonado. Agora, com esse programa de fidelidade, eles terão mais oportunidades de interagir com as jogadoras e com todos do clube. Enquanto a gente não se reencontra no ginásio, a Internet está aí para nos aproximar. Isso sem contar as pessoas de outras cidades, estados e até de fora do Brasil – completa Camila Brait.

– A paixão do torcedor de Osasco sempre nos emocionou em quadra. A força que vem da arquibancada, o grito de incentivo a cada jogada. Tudo isso sempre foi um combustível a mais. Aí veio a pandemia e, graças às ações digitais promovidas pelo departamento de marketing, o torcedor nos emocionou uma vez mais. Desta vez, de suas casas. E não só de Osasco, mas de todo o Brasil e outras partes do mundo. A criação desse programa de sócio-torcedor é uma maneira de nos aproximar ainda mais dessas pessoas que demonstram tanto carinho por esse projeto esportivo. São pessoas que amam o vôlei e amam Osasco tanto quanto nós e tenho certeza que a adesão será enorme – afirma o técnico Luizomar de Moura.

O gerente de marketing, Beto Ópice, concorda com o treinador, lembrando que a base do clube nas redes sociais é um indício mais que positivo para o sucesso do programa “Juntos por Osasco”. São mais de 338 mil seguidores no Facebook, outros 72 mil no Instagram, mais 61 mil no Twitter, 3.500 seguidores e 21 mil likes no TikTok e crescendo.

– Todas as nossas ações, seja no digital ou no presencial têm dois alvos claros. O torcedor, o principal ativo de todo clube esportivo, e a entrega aos nossos patrocinadores. Um programa de sócio-torcedor como o nosso, prioritariamente calcado na experiência, tem enorme potencial para seguir impactando os fãs e os parceiros, amplificando o sentimento de pertencimento à família Osasco – analisa Ópice.

Seja sócio – Para fazer parte do programa “Juntos por Osasco”, basta acessar o site https://juntosporosasco.com.br e escolher seu plano. São duas opções. O MAIS OSASCO (R$ 19,90 mensais) e o SEMPRE OSASCO (R$ 39,90 mensais). Confira os benefício de cada um:

MAIS OSASCO



Acesso exclusivo e prioritário Arquibancada em jogos no Liberatti;

APP exclusivo;

Osasco Vôlei Experience Premium;

Conteúdos exclusivos na Osasco Vôlei TV;

Clube Parceiro de Vantagens Nacional e Local;

10% de desconto na compra de produtos da Loja Oficial;

Prioridade na pré-venda de produtos oficiais;

Participação em promoções e sorteios;

Carteirinha Digital integrada ao APP Juntos por Osasco;

Central de Atendimento pelo site oficial do Programa.

SEMPRE OSASCO



Acesso exclusivo e prioritário área VIP em jogos no Liberatti;

Camisa #JUNTOSPOROSASCO;

APP exclusivo Juntos por Osasco;

Osasco Vôlei Experience Super Premium;

Conteúdos exclusivos na Osasco Vôlei TV;

Clube Parceiro de Vantagens Nacional e Local;

20% de desconto na compra de produtos da Loja Oficial;

Prioridade na pré-venda de produtos oficiais;

Participação em promoções e sorteios;

Central de Atendimento pelo site oficial do Programa.

Welcome Kit (cartão multifuncional personalizado; certificado oficial Juntos por Osasco; adesivo oficial Juntos por Osasco).

Para operacionalizar seu programa de sócio-torcedor, Osasco firmou parceria com a Dataclick, empresa especializada em soluções digitais para esporte e entretenimento. Atualmente, trabalha com 40 clubes, em 19 estados brasileiros, diversificados entre o futebol, futsal, basquete, vôlei, futebol americano, escolas de samba, entre outros mercados específicos, atuando na gestão para programas de sócio-torcedor e gestão de bilheteria para eventos.