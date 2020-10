Programa Trainee Nestlé: Inscrições abertas com vagas no Brasil

A Nestlé Brasil, uma das maiores empresas do setor de alimentos e bebidas, faz saber aos interessados a abertura das inscrições para o Programa de Trainee 2021.

Jovens de diversas áreas de atuação podem se inscrever. Os interessados devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020, além de disponibilidade para mudanças de cidade ou estado e viagens.

Ainda, a empresa informa que a seleção será focada na análise e desenvolvimento de competências comportamentais, que são cada vez mais buscadas pelas empresas no país. Atualmente, a Nestlé tem apostado em diferentes iniciativas para incentivar a contratação.

O processo de seleção será de forma 100% digital e à distância, e a iniciativa está aberta para candidatos de todo o Brasil.

“A vontade de construir novas soluções, além soft skills como inovação, espírito de dono, colaboração, inovação, criatividade, entre outras habilidades, são cada vez mais valorizadas pela companhia, que busca pessoas realmente capazes de promover uma grande transformação nos seus negócios, com impactos reais. E estamos dispostos a ajudar a desenvolver essas competências, por meio de várias iniciativas de formação e empregabilidade, que abrem as portas da Nestlé todos os anos para esses jovens”, afirma o vice-presidente de RH da Nestlé Brasil, Enrique Rueda.

“Queremos apoiá-los não só com vagas, mas com o desenvolvimento de habilidades que vão fazer toda a diferença, ainda mais nesse cenário profissional que abre a necessidade de outras visões e competências”, diz Rueda, ao ressaltar que o objetivo da empresa com o Programa de Trainee 2021 é gerar oportunidades para que os jovens se desenvolvam e se capacitem para que possam estar preparados para o futuro.

O programa será patrocinado pelas marcas que são conectadas ao propósito da companhia, que são elas: Chocolates Nestlé, Nescau, Starbucks, Nespresso, Nutren, Leite Moça, Ninho, Purina, Cheerios e Negresco. Ao longo do processo, os jovens terão acesso a conteúdos exclusivos, informações e desafios ligados às marcas.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever até o dia 18 de outubro através do site de recrutamento do programa.