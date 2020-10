Projeto de carne de laboratório ganha apoio da União Europeia

Um projeto que desenvolve carne de laboratório ganhou um subsídio de 2,7 milhões de euros do Programa Horizonte, criado pela União Europeia (UE) para incentivar a pesquisa e a inovação. Chamado Meat4All, o projeto é da empresa espanhola BioTech Foods, que afirma ser a primeira a receber investimento da União para estudo e produção de carne cultivada.

O investimento faz parte do Acordo Verde, lançado pela presidente da UE, Ursula von der Leyden, com o objetivo de neutralizar os impactos ambientais causados pela Europa até 2050.

Pecuária e impactos ambientais

Pexels/Reprodução

Esse apoio foi motivado pela grande participação da pecuária industrial na emissão de gases com efeito estufa, o que torna necessário pensar em possíveis soluções para esse setor. Entre outras alternativas mais sustentáveis, estão as proteínas vegetais e também a carne cultivada — tema permeado por inúmeras críticas e polêmicas.

Objetivos do Meat4All

Entre os objetivos do Meat4All, está a produção e comercialização de uma fonte alternativa de proteína animal sustentável. Nesse processo, a empresa vai realizar testes para avaliar e comprovar a segurança de seus produtos e, a partir disso, articular a aceitação das carnes de laboratório no mercado. A biotech francesa Organotechnie também está participando do projeto.

Carne de laboratório no cardápio?

Biotech Foods/Divulgação

O CEO da BioTech Foods, Iñigo Charola, declarou que “essa é a primeira vez que a Europa se comprometeu efetivamente com a carne cultivada”. O empresário acredita que, futuramente, o produto será um “ingrediente indispensável” na dieta da população e o apoio de instituições, como a União Europeia, reafirma essa possibilidade.

“O desafio não é outro senão atingir a capacidade de produção necessária para abastecer a indústria de processamento de carnes”, afirmou Iñigo. Enquanto alguns criticam duramente essa invenção, outras pessoas, como o executivo, consideram uma ideia avant-garde e promissora. Com qual grupo você mais se identifica? Compartilhe conosco nos comentários abaixo.