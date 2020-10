promessa do City estreia e estabelece 16ª ‘dinastia familiar’ da Premier League

Liam Delap vive momento iluminado pelo Manchester City. Depois de ter estreado oficialmente com gol, ele também fez sua primeira partida na Premier League dias depois. Assim, o campeonato conheceu o 16º caso de pais e filhos que disputaram a competição.

O atacante de 17 anos estreou pelo time principal do clube em 24 de setembro, quando foi escalado como titular contra o Bournemouth pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O jovem precisou de menos de 20 minutos para marcar seu primeiro gol e ajudar o time de Pep Guardiola a se classificar com uma vitória por 2 a 1.

Liam Delap comemora após marcar pelo Manchester City diante do Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa Getty Images

Três dias depois, ele entrou em campo na derrota para o Leicester City por 5 a 2 e também fez seu debute na Premier League.

Dessa forma, Delap tornou-se o primeiro atleta nascido em 2003 a jogar pelo City. Ele é filho de Rory Delap, que defendeu Derby County, Southampton e Stoke City e ficou conhecido por sua capacidade de cobrar laterais longos.

Confira abaixo quem são os pais e filhos que jogaram a Premier League:

Ian Wright – Shaun Wright-Phillips e Bradley Wright-Phillips

Lenda do Arsenal, o ex-atacante Ian é pai de Shaun, que foi campeão do Campeonato Inglês com o Chelsea e defendeu também o City. Bradley é outro filho de Ian e passou por City e Southampton, antes de virar um dos maiores artilheiros da Major League Soccer com New York Red Bulls e LAFC.

Peter e Kasper Schmeichel

Dois goleiros icônicos, eles combinam para seis troféus de Premier League, com o pai Peter tendo cinco conquistas pelo Manchester United, enquanto o filho Kasper foi o titular do memorável título do Leicester City, equipe na qual segue como principal nome da posição até hoje.

Paul e Thomas Ince



Paul foi conhecido como um combativo meio-campista central por West Ham, Manchester United e Liverpool, entre outros.

Seu filho Thoms é um ponta ágil, que passou pela base do Liverpool antes de fazer sua estreia na Premier League em 2014, quando estava emprestado ao Crystal Palace.

Os dois estiveram juntos no Blackpool em 2013, ocasião em que Paul foi técnico da equipe. O pai foi demitido em 21 de janeiro de 2014; o filho foi emprestado ao Crystal Palace em 30 de janeiro de 2014 e nunca mais defendeu o clube.

Kevin e Tyrese Campbell

Kevin Campbell foi um forte atacante em meados da década de 1990, defendendo o Arsenal (onde formou dupla com Ian Wright), Everton e Nottingham Forest.

Agora com 20 anos, Tyrese passou pela base do Manchester City, antes de assinar pelo Stoke City, pelo qual estreou na Premier League em fevereiro de 2018, saindo do banco em um empate por 1 a 1 com o Leicester City.

Alan e Jack Cork

Famosamente grisalho e barbudo durante a disputa da FA Cup de 1993, Alan Cork estava no fim de sua carreira como jogador quando foi para o Sheffield United nas duas primeiras temporadas da Premier League (1992-93 e 1993-94).

Seu filho manteve uma aparência muito mais elegante, fazendo mais de 300 aparições na primeira divisão por Southampton, Swansea e Burnley e ganhando uma convocação à seleção inglesa em meio a esta trajetória.

Steve e Daniel Potts

Steve Potts foi um confiável e versátil lateral do West Ham na década de 90, fazendo mais de 500 aparições constantes e seguras pelo seu clube de infância.

Também um lateral-esquerdo, Dan Potts assinou pelo ex-time de seu pai aos 9 anos de idade, antes de disputar duas partidas de Premier League pelos Hammers. O atleta de 26 anos hoje atua pelo Luton Town, na segunda divisão nacional.

Steve e Alex Bruce

Steve Bruce é uma verdadeira lenda da Premier League, três vezes campeão com o Manchester United e o defensor com mais gols marcados na história do futebol inglês.

Desde a transição para técnico, Bruce já assinou e/ou treinou seu filho, Alex (também um zagueiro), em múltiplas ocasiões. Alex jogou na elite por Birmingham e Hull.

Gus e Diego Poyet

Primeira contratação sul-americana do Chelsea, Gus Poyet fez seu nome nos Blues ao longo de quatro extravagantes anos em Stamford Bridge, antes de ir ao Tottenham em 2001.

Nascido em 1995, o filho Diego seguiu o caminho do pai como um meia-atacante, primeiro no Charlton e depois no West Ham, no qual ele fez sua estreia na primeira divisão em agosto de 2014. Seu último clube foi o Pafos, do Chipre.

David e George Hirst

Atacante do Sheffield Wednesday, David Hirst esteve nos primeiros anos da Premier League. George, de 21 anos, passou pela base do mesmo clube e agora está no Leicester, pelo qual estreou na primeira divisão ao atuar como reserva em uma derrota para o Tottenham por 3 a 0 em julho. Atualmente, o atacante defende o Rotherham, da Championship, por empréstimo.

Bryan e Angus Gunn

Outra dinastia de pai e filho goleiros. Bryan Gunn é um dos mais célebres jogadores (e treinadores) do Norwich, tendo defendido o clube nas décadas de 80 e 90. Angus seguiu seu pai nos negócios da família, passando pela base dos Canários, e então indo ao Manchester City. Agora ele é o reserva de Alex McCarthy no Southampton.

Gordon e Gavin Strachan

Meio-campista da seleção escocesa, Gordon Strachan estava jogando na Premier League aos 40 anos, antes de finalmente se aposentar no Coventry City em 1997 para assumir como técnico de forma integral.

No elenco do Coventry naquele momento estava um jovem meio-campista com o nome de Gavin Strachan, primeiro filho do técnico, que o selecionou para jogar 16 vezes antes de o emprestá-lo ao Dundee.

Paul e Darnell Furlong

Em 1993, o forte atacante Paul Furlong foi a contratação recorde do Chelsea, tendo custado aos Blues uma exorbitante transferência de 2,3 milhões de libras junto ao Watford.

Darnell, seu filho, é também jogador profissional, só que defensor, tendo feito sua estreia na Premier League pelo Queens Park Rangers em 2015 aos 19 anos, antes de ir ao West Bromwich em 2019.

Alvin e David Martin

Alvin Martin é uma realeza no que diz respeito aos fãs do West Ham, com o defensor acumulando quase 600 partidas e vencendo a Copa da Inglaterra com seu time de infância.

Ele é também um dos poucos jogadores a marcar um hat-trick com cada gol ocorrendo contra um goleiro diferente, fazendo isso na vitória por 8 a 1 dos Hammers sobre o Newcastle em 1986.

David, filho de Martin, é um goleiro e estava na base do West Ham, mas não conseguiu alcançar sucesso no time de cima e foi liberado. Mas ele retornou aos Hammers aos 33 anos e fez uma emocionante faz primeira apresentação em novembro de 2019, conseguindo um clean sheet contra o Chelsea. Depois do fim do jogo, David subiu as arquibancadas para dar um abraço em seu pai para comemorar.