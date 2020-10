Promessa equatoriana é anunciada pelo Orlando City

O Equador segue revelando bons valores para o futebol internacional, como Alan Franco, jogador do Atlético Mineiro. O novo talento que deixa o país para brilhar no exterior é o ponta Alexander Alvarado, que deixa o Aucas para defender o Orlando City, dos Estados Unidos.

O novo reforço do time norte-americano, tem 21 anos e vai vestir a camisa 22. O contrato inicial é de empréstimo de uma temporada com opção de compra ao final do vínculo. O valor não foi divulgado.

Alvarado atuou em 79 partidas pelo Aucas e anotou seis gols. O jogador acumula ainda experiência na seleção equatoriana, tendo defendido o país no Mundial e no Sul-Americano, ambos sub-20, e realizado duas partidas pela equipe principal.