Pronomes pessoais oblíquos: Saiba quais são e como usar

Os pronomes consistem em um grupo de palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, retomá-los ou se referir a eles. Nesse sentido, podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos ou indefinidos.

Os pronomes pessoais, por sua vez, podem ser do caso reto, do caso oblíquo ou ainda de tratamento. No entanto, aqui trataremos sobre os pronomes pessoais do segundo caso.

Pronomes pessoais oblíquos

Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que se referem às pessoas do discurso (1ª, 2ª e 3ª pessoas) quando estas exercem a função de complemento verbal ou de adjunto. Desse modo, assumem a função de objeto direto e de objeto indireto nas orações, enquanto os pronomes do caso reto assumem a função de sujeito.

Além disso, os pronomes do caso oblíquo podem ser átonos ou tônicos. Os pronomes átonos não precisam de preposição que os acompanhe, já os tônicos vem sempre acompanhados de preposição.

Pronomes oblíquos átonos: me , te , lhe , o , a , se , nos , vos , lhes , os , as , se .

, , , , , , , , , , , . Pronomes oblíquos tônicos: mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, eles, elas, si, consigo.

O uso desses pronomes deve ser feito de acordo com suas especificações, por isso, é comum que os átonos apareçam como objeto direto e os tônicos como objeto indireto. Veja alguns exemplos abaixo:

Mateus contou tudo para ti?

Preciso que você compre flores para mim.

O pai as incentivou durante a competição.

Eu te falei tudo isso em detalhes.

Nas quatro frases, os pronomes pessoais oblíquos em destaque exercem a função de complemento dentro das orações. Observe que nas duas primeiras orações, os pronomes exigem o uso da preposição “para”, pois são tônicos.

