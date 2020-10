Provável técnico do Cruzeiro foi volante, herdou trabalho de Diniz e joga Série B há três temporadas

Umberto Louzer, ao que tudo indica, será anunciado nas próximas horas como novo treinador do Cruzeiro. Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, o capixaba dará o maior passo na sua carreira, curta em duração, mas que já tem passagens importantes e experiência no campeonato que a Raposa precisa se reabilitar o quanto antes.

Antes de ser treinador, Umberto jogou profissionalmente. Entre 1999 e 2014, foi volante, daqueles mais focados na marcação, em equipes como Paulista, Marília, Guarani, Atlético Sorocaba, Juventude e Caxias. Pendurou as chuteiras no clube de Jundiaí, onde também iniciou a nova carreira.

A primeira oportunidade de Umberto como técnico foi no sub-20 do Paulista, em 2016, trabalho que o galgou à posição de auxiliar do time principal, na temporada seguinte. Meses depois, já estava com outra camisa: a do Guarani, contratado como auxiliar fixo da comissão técnica.

No Bugre, Umberto trabalhou com Maurício Barbieri, Vadão, Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz, de quem herdou o cargo de treinador após a saída dele para o Athletico-PR, durante a pré-temporada para o ano de 2018.

Com Umberto, o Guarani dominou a Série A2 e conquistou o acesso à elite paulista depois de cinco temporadas de espera. Foi o primeiro título do treinador, que deixou o Brinco de Ouro no fim de 2018, sem conseguir concretizar o sonho de subir também na Série B do Campeonato Brasileiro.

Umberto Louzer comemora vitória com o Guarani Gazeta Press

Os próximos trabalhos da carreira de Umberto tiveram curta duração. No Vila Nova, trabalhou em oito jogos e pediu demissão para assumir o Coritiba, equipe que dirigiu por 30 partidas até ser demitido, na metade da campanha na Série B de 2019. O Coxa, com Jorginho, acabaria conquistando o acesso à elite.

Umberto ficou até fevereiro de 2020 sem trabalho, até assumir a vaga de Hemerson Maria na Chapecoense. Pegou um clube que não havia vencido no ano (três empates e três derrotas) e comandou a arrancada rumo ao título catarinense, o segundo troféu da carreira.

O trabalho garantiu bons frutos também na Série B. A Chape é a atual terceira colocada da competição, com 26 pontos e apenas uma derrota em 13 rodadas. mesmo assim, Umberto optou por dar um salto e assumir o Cruzeiro, vice-lanterna do mesmo campeonato, com 12 pontos.

Caberá a Umberto a missão de tirar a Raposa da zona de rebaixamento e tentar uma arrancada rumo ao sonho, cada vez mais difícil, do acesso. Restam 23 rodadas para a equipe mineira, que precisa somar a partir de 48 pontos para brigar fortemente pela volta à primeira divisão.

Em três participações até agora na Série B, Umberto tem números apenas razoáveis, com 51% de aproveitamento por Guarani, Coritiba e Chapecoense: 29 vitórias, 23 empates e 20 derrotas em 72 jogos. Ou seja, será preciso turbinar esse rendimento para sonhar com algo além da permanência no Cruzeiro.