próximo adversário na Libertadores, Tigre testa 16 casos positivos de coronavírus

Adversário do Palmeiras na última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, o Tigre divulgou nesta sexta-feira (9 de outubro) que 16 integrantes do clube, dentre eles jogadores e membros da comissão técnica, estão infectados pelo coronavírus.

Ao todo, são seis jogadores, que não foram revelados, quatro integrantes do corpo técnico, entre eles o técnico Néstor Gorosito e o assistente técnico Cacho Borelli e os outros seis são membros do staff.

Na última quinta-feira (8), o clube argentino já havia informado que testou massivos casos no plantel, sem revelar a quantidade de infectados.

Além disso, por conta da onda de contágios, o Matador informou o cancelamento do amistoso que seria realizado com o Boca Juniors, no próximo sábado (10).

Willian, do Palmeiras, em partida contra o Tigre, na Argentina, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores Cesar Greco/SE Palmeiras

O Tigre está no Grupo B da Conmebol Libertadores, ao lado de Palmerias, Bolívar e Guaraní. Na última colocação, os argentinos não tem mais chance de classificação à próxima fase.

Na última rodada, os argentinos encaram o Palmeiras, no Allianz Parque, dia 21 de outubro (quarta-feira), às 21h30.