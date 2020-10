PS4 recebe tema grátis do movimento Black Lives Matter

A Sony liberou hoje um novo tema totalmente gratuito para o PlayStation 4, desta vez inspirado no movimento social Black Lives Matter (ou Vidas Negras Importam). Para fazer o download, basta visitar a PS Store através deste link.

Veja como ficou o tema grátis do movimento Black Lives MatterFonte: Push Square

Apesar de ter começado lá em julho de 2013 nos EUA, quando a hashtag #BlackLivesMatter dominou as redes com a condenação de George Zimmerman, que matou a tiros o adolescente negro Trayvon Martin, foi em 2020 que o movimento ganhou maior expressão e passou a dominar o imaginário popular, especialmente após o covarde assassinato de George Floyd, sufocado pelo policial Derek Chauvin.

O tema do BLM também está disponível na PS Store brasileira gratuitamenteFonte: Push Square

Dali em diante, uma boa parte da grande mídia e empresas passaram a ver o movimento com bons olhos, e o BLM apareceu com força até em eventos esportivos, como nas finais da NBA. Agora, é a vez da Sony demonstrar simpatia ao movimento com esse tema gratuito, que reproduz o símbolo mais comumente associado a ele, um punho fechado erguido.

O que você achou desse tema? Vai fazer o download no seu console? Comente a seguir!