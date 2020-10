PS5: áudio Tempest 3D não estará disponível para TVs no lançamento

Desde o momento que os recursos do PlayStation 5 foram anunciados, suas inovações de áudio através do sistema Tempest 3D AudioTech chamaram a atenção dos fãs, mas hoje (06) em uma publicação no PlayStation. Blog, a Sony revelou que somente a versão para fones de ouvido estará disponível quando o console for lançado em dezembro.

Segundo o post, a tecnologia funcionará apenas com aparelhos compatíveis, com o fone sem fio da empresa, o Pulse 3D, sendo considerado a melhor escolha para aproveitar toda a experiência sonora que o PS5 vai oferecer, mas que headsets de terceiros que apresentem conexão via USB ou por fio também servirão.

(Fonte: Sony/Divulgação)Fonte: Sony

Outro fator importante para a utilização do Tempest são jogos que ofereçam suporte para ele, com os seguintes títulos sendo destacados:

Spider-Man: Miles Morales

Horizon Forbidden West

Ratchet and Clank: Rift Apart

Astro’s Playroom

Returnal

Destruction AllStars

Demon’s Souls

Sackboy: A Big Adventure

Resident Evil Village

Ou seja, para quem estava esperando curtir a nova experiência sonora imersiva através da televisão, terá que esperar mais um pouco, pois a Sony explicou que o recurso de som surround virtual ainda está em desenvolvimento e será lançado em algum momento no futuro.