PS5 está vendendo mais que o Series X no mercado cinza, segundo analistas

A demanda pelo PlayStation 5 em sites do mercado cinza (lojas e cambistas não oficiais) está maior do que a procura pelo Xbox Series X, de acordo com levantamento feito pelo Bloomerang. Segundo a pesquisa, os compradores também estão pagando mais caro para ter o console nos primeiros lotes de produção.

A pandemia do novo Coronavírus foi um dos principais motivadores para que a procura por jogos e consoles tivesse um aumento de 24% em relação ao ano passado e por isso pode “ser difícil encontrar unidades”, segundo Mat Piscatella, analista da NPD Group.

Uma das alternativas para driblar as prateleiras vazias é o chamado mercado cinza, que podem ser lojas ou cambistas que vendem os consoles através de leilões em sites como o eBay, por exemplo.

Tanto o console da Sony quanto o da Microsoft são altamente cobiçados nesse mercado não-oficial, mas a demanda é maior ainda na pré-venda do PlayStation 5.

Segundo o ShelfTrend, que rastreia as atividades no eBay, existem mais anúncios de pré-vendas de PS5 do que de Xbox Series X — mais que o dobro de diferença, de acordo com uma rápida apuração.

Segundo levantamento da MarkSight, outro grupo que realiza pesquisas de mercado, o valor médio do PlayStation 5 no eBay é de US$ 871, já o Xbox Series X tem a média de US$ 720. A quantidade de lances também é maior para o console da Sony se comparado com o da Microsoft, sendo 17,8 e 12,3 respectivamente.

A Sony já se mostrou confiante com o console da nova geração e espera vender 7,6 milhões de unidades até março de 2021.

O PlayStation 5 será lançado no dia 19 de novembro e o Xbox Series X/S no dia 10 de novembro.