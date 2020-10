PS5 já está nas mãos de alguns influenciadores

Nesta sexta-feira, dia 23, diversos influenciadores e analistas da indústria de jogos – como Geoff Keighley, apresentador do The Game Awards e Robert Lewandowski do Bayern de Munique – compartilharam em suas redes sociais, as primeiras visões do PlayStation 5, apresentando todas as dimensões das caixas do console e de seus acessórios extras. Confira abaixo algumas das postagens revelando os detalhes iniciais sobre a aparência das caixas e dos equipamentos.

Can’t wait to share some #PS5 impressions with everyone – but for today, we’ll have to settle for the outside of the box. More to come on @TechRadar soon, though! (Small detail: check out the last photo for the content list inside the box.) pic.twitter.com/tOcU1MBJQj — Nick Pino (@PowerstancePino) October 23, 2020

Good morning everyone. I can officially confirm the PS5 does in fact come in a box. This will be the end of my coverage for the day. Thank you pic.twitter.com/9vSVAXyIch — Jeff Bakalar (@jeffbakalar) October 23, 2020

I got a certain something in the mail this morning, which I’ll soon be reviewing! pic.twitter.com/3qecRkNpwN — Elise Favis (@elisefavis) October 23, 2020

Mais cedo, o jogador do Bayern de Munique e da seleção polonesa, Robert Lewandowski, também postou em seu perfil do Instagram, uma foto em que segura o DualSense. Confira abaixo:

Com menos de um mês faltando para o lançamento oficial do PlayStation 5, os modelos de pré-venda já estão sendo encaminhado a analistas e referências mundiais, entrando praticamente na contagem regressiva para que surjam as primeiras reviews completas sobre a nova geração da Sony nas redes sociais e em páginas especializadas.

O PlayStation 5 será lançado em 12 de novembro nos Estados Unidos e países selecionados, chegando ao Brasil e resto do planeta em 19 de novembro.