PS5 roda todos os jogos de PS4, com exceção de 10 jogos; veja lista

Depois de muito tempo sem informações, a Sony revelou hoje (09) diversos detalhes da retrocompatibilidade de jogos do PS5 com o PS4. Segundo a empresa, praticamente todos os games da geração atual funcionarão na nova, além de seus acessórios. A companhia também revelou que títulos seletos terão o Game Boost, uma funcionalidade que aumenta a performance e a taxa de quadros.

De acordo com a Sony, a biblioteca inteira será retrocompatível, mas alguns jogos podem apresentar erros inesperados e nem sempre todas as funcionalidades estarão presentes. A seguir, você confere a lista dos games que NÃO terão suporte no PS5 e só poderão ser jogados no PS4:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man — Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Quais controles e acessórios de PS4 funcionam no PS5?

Todos os títulos de PSVR poderão ser jogados no PS5, mas vão precisar da PS Camera (existente no PS4) e de um adaptador para ligá-la ao novo console da Sony (que não precisa ser comprado). A empresa também revelou que DualSense, DualShock 4 e controles licenciados de terceiros funcionarão para jogar games de PS4 no PS5, mas recomenda que seja usando um DualShock 4 para ter a melhor experiência. Para ajustar a vibração dos joysticks, será possível acessar o menu do PlayStation 5 para escolher a opção que se enquadre melhor.

Volantes, PS Move, PlayStation VR Aim Controller, Headsets Gold/Platinum e outros periféricos também funcionarão com títulos que oferecem suporte, assim como o atual video game.

Como rodar um jogo de PS4 no PS5?

A retrocompatibilidade do console funcionará de forma similar à que vemos atualmente no Xbox One, e não há muitos segredos. Caso você queira um jogo que tem na sua coleção digital, basta seguir os seguintes passos:

Buscar o título desejado na biblioteca de games;

Fazer o download do jogo (caso não esteja baixado);

Esperar a instalação e jogar — em alguns casos, ele já será jogável a partir do momento que certas partes do download forem concluídas, igual ao que vemos no PS4.

Caso tenha o disco físico de um jogo de PlayStation 4, eis os passos:

Insira o disco do game no PS5;

Eventualmente, instale uma atualização para que seja possível rodar no PS5;

Mantenha o disco no console para jogar.

É possível transferir saves de jogos do PS4 para o PS5 usando a funcionalidade de transferência via Wi-Fi, assim como instalar os títulos em um HD externo.

Limitações da retrocompatibilidade do PS5

Segundo relatado pela Sony, nem todos os recursos originais do PS4 estarão inclusos ao jogar no PS5. O menu “Share”, usado para capturar e compartilhar vídeos e imagens, não será visível enquanto se joga, mas ainda será possível usar o botão “Create do DualSense” ou “Share do DualShock 4” para capturar screenshots e vídeos: pressionar uma vez traz o menu de criação; apertar e segurar captura uma imagem; apertar duas vezes começa ou para uma gravação.

A câmera HD do PS5 não será compatível com jogos de PlayStation 4, que requerem a PS Camera, um acessório original do console. Além disso, o modo HDR de imagens sempre é ativado por padrão, então caso o jogador queira desativá-lo será necessário acessar o menu do console e desligá-lo manualmente.

Por fim, funcionalidades exclusivas do PS4, como torneios, In-game Live e Segunda Tela através do aplicativo não funcionarão no PS5.

…

E aí, o que achou das novidades da retrocompatibilidade? Deixe seu comentário abaixo.