PS5: Share Factory Studio é listado na PS Store com suporte a HDR e 4K

Através de uma listagem da PS Store do PS5 vazada nesta terça-feira, dia 20 de outubro, fãs tiveram a oportunidade de conhecer os primeiros detalhes do novo aplicativo de edição do console, o Share Factory Studio. Aposentando totalmente o Share Factory do PS4, a nova versão irá contar com uma remodelagem visual, além da presença de recursos e tecnologias inéditas.

Os primeiros detalhes foram compartilhados pelo usuário Toumari, no fórum do ResetEra, que apresentou uma captura de tela revelando o Share Factory Studio em um novo formato, agora com suporte à PS Camera e ao microfone SingStar. Veja abaixo a foto.

(Fonte: Toumari/ResetEra)Fonte: PlayStation LifeStyle

Posteriormente, o perfil do PS5 Countdown publicou, em sua conta do Twitter, a descrição do detalhamento do Share Factory Studio, mostrando as principais novidades que estarão presentes no aplicativo do PlayStation 5. Segundo a postagem, o editor será compatível com HDR e 4K, além de efeitos para personalizar as capturas com adesivos, filtros, textos, efeitos de som e muito mais para compartilhar com amigos nas redes sociais.

Share Factory Studio Official Description Also Something Called Game Base Is Coming?! Sounds Interesting ?? #PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/cZifOMWhnu — PS5 COUNTDOWN (@PS5Countdown) October 20, 2020

Quanto ao Game Base descrito na PS Store, supostamente surge como um possível nome dado para a lista de amigos na interface oficial do PS5. Sendo assim, o Share Factory Studio deverá ter uma interação maior com os contatos e com as funcionalidades do console, agilizando os comandos de compartilhamento de screenshots e vídeos.

Porém, infelizmente nada foi confirmado pela Sony ainda. E aí, o que vocês acharam da notícia? Contem para nós na seção de comentários!