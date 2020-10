PS5 teve fatia de 72% das vendas de consoles da nova geração nos EUA

De acordo com o GameIndustry.Biz, a VGM, uma empresa de pesquisa de mercado, realizou um estudo de 23 a 25 de setembro com jogadores dos EUA que decidiram adquirir um console da próxima geração. Aparentemente, a grande maioria optou pela edição com disco do PlayStation 5.

A pesquisa contou com 511 entrevistados, que foram divididos em três categorias: jogadores casuais, midcore e hardcore. Os resultados indicaram que apenas 15% conseguiram adquirir um aparelho na pré-venda, e dentro desse grupo, 72% escolheram o PS5 com disco, 30% preferiram o Xbox Series X, 10% encomendaram a edição digital do PS5 e 8% o Xbox Series S.

(Fonte: Sony/Divulgação)Fonte: Sony

Entre os 29% que não tiveram sorte em reservar um aparelho, 58% estavam tentando comprar um PS5, 40% um Xbox Series X, 21% a versão sem disco do PlayStation 5 e 11% um Xbox Series S.

Aparentemente, as decisões de compra foram motivadas pela oferta de exclusivos, com 52% dos entrevistados escolhendo o console da Sony para jogar Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, God of War: Ragnarok e Final Fantasy XVI.

(Fonte: Microsoft/Divulgação)Fonte: Microsoft

Já aqueles que escolheram a futura geração da Microsoft estavam muito interessados em Halo Infinite, Fable e Forza Motorsport.

Outro motivo para os jogadores penderem para um sistema em vez de outro também incluíram a quantidade de títulos exclusivos no PS5 (45%) e o interesse em serviços de assinatura como o Xbox Game Pass (42%).