PS5: vídeo mostra detalhes internos do DualSense

Estamos cada vez mais próximos do lançamento do PlayStation 5, e por conta disso a Sony já está enviando alguns consoles para um grupo seleto ao redor do mundo. Um destes é Austin Evans, youtuber que decidiu mostrar como é o DualSense por dentro.

O vídeo que você confere nesta notícia não traz apenas um unboxing do controle, mas também a oportunidade de ver como são os seus componentes internos em detalhes. Caso esteja curioso, há ainda a possibilidade de visualizar o DualSense interagindo com um smartphone e alguns outros detalhes que estão a seguir:

E aí, está ansioso para conferir o DualSense? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários.