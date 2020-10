PSG acerta com Moise Kean por empréstimo

Neymar e Kylian Mbappé terão um novo companheiro de ataque. O Paris Saint-Germian fechou neste domingo a chegada de Moise Kean, italiano de apenas 20 anos. O jogador foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Everton, da Inglaterra. O time francês não terá opção de compra ao final do vínculo.

Moise Kean foi formado pela Juventus. Para ganhar experiência, o atacante foi emprestado ao Hellas Verona, onde disputou 20 jogos e fez quatro gols. De volta ao clube de Turim, ele virou uma espécie de talismã, com sete tentos em 17 partidas. Negociado com o Everton, o jogador não repetiu as boas atuações e balançou a rede apenas quatro vezes em 35 jogos.

O titular do comando de ataque do PSG é o argentino Mauro Icardi. Maior artilheiro da história do clube com 200 gols, o uruguaio Edinson Cavani deixou a equipe e o camaronês Eric Choupo-Moting não teve o contrato renovado. Por isso, o time de Thomas Tuchel precisava de uma peça para o setor ofensivo.