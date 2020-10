PSG confirma a chegada de Rafinha, ex-Barcelona

O Paris Saint-Germain confirmou um novo reforço e vai aumentar a legião brasileira no clube. O time da capital francesa fechou com o meia Rafinha, ex-Barcelona, até o meio de 2023.

De acordo com a imprensa espanhola, Radinha chega sem custos para o PSG. Entretanto, o Barça poderá receber até três milhões de euros, caso metas sejam cumpridas, e ficará com 35% do valor de uma futura venda.

O novo camisa 12 do PSG jogou pelo Celta de Vigo na última temporada. Pelo clube espanhol, Rafinha disputou 30 jogos e anotou quatro gols. O brasileiro é o quarto reforço do atual campeão francês. Antes dele, chegaram ao clube o lateral-direito italiano Alessandro Florenzi, o volante português Danilo e o atacante italiano Moise Kean.