PSG entra na disputa por Aouar com Arsenal, que agora considera ir atrás de Jorginho

A esperança do Arsenal de contratar Houssem Aouar, seu alvo de longa data, sofreu um grande golpe na quinta-feira com a notícia de que o Paris Saint-Germain começou negociações com o Lyon para assinar com o meio-campista da seleção francesa.

A atualização vem do jornal francês L’Équipe, que relata que os Gunners tiveram duas propostas rejeitadas pelo jogador de 22 anos. A mais recente seria na casa de 32 milhões de libras, e o PSG teria oferecido algo mais próximo dos 46 milhões de libras que o Lyon deseja.

O Arsenal precisa levantar mais fundos antes de poder aumentar a proposta. Para isso, está tentando negociar Matteo Guendouzi, Lucas Torreira e Sead Kolasinac, mas isso poderia ser tarde demais.

Julien Laurens, da ESPN, aponta que suas fontes dizem que não houve avanço nas discussões entre Arsenal e Lyon a respeito de um acordo por Aouar e que Mikel Arteta está agora avaliando uma movimentação por Jorginho, do Chelsea, como um plano de contingência.

O Lyon definiu o prazo para os Gunners de até 2 de outubro, e a impossibilidade de voltar com uma oferta maior fez com que o PSG assumisse o centro das atenções.