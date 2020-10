PUBG ganhará atualização com 60 fps no PS4 Pro e Xbox One X

A Tencent lançou nesta terça-feira, dia 20, a atualização 9.1 para PUBG, temporariamente exclusiva para os servidores públicos de testes do game. Segundo a desenvolvedora, o patch permitirá aumentar a taxa de quadros por segundo para 60 fps no PS4 Pro e no Xbox Series X, com os jogadores diminuindo a resolução para Full HD (1080p).

Other combatants aren’t the only dangers in the highlands of Paramo. Molten lava flows hinder and burn those unfortunate enough to come across them. pic.twitter.com/MluSW8QvlZ

— PUBG (@PUBG) October 20, 2020