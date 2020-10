PUBG Mobile: evento de Halloween marca retorno do Modo Contaminação

A desenvolvedora Tencent lançou, nesta última sexta-feira, dia 16, uma nova atualização para PUBG Mobile, dando início às comemorações de Halloween do mês de outubro. O patch gratuito marca o retorno do Modo Contaminação ao game e adiciona diversos itens exclusivos e cosméticos temáticos que podem ser resgatados e comprados na loja digital.

Something SPOOPY this way comes! ?? Infection mode has landed, squad up and fight the zombie horde now! ?? https://t.co/6I2NN4aNzS pic.twitter.com/C6zkgPZq8a — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) October 16, 2020

“Algo ‘assustador’ vem por aí. O Modo Contaminação chegou, reúnam-se e lutem contra as hordas de zumbis agora!”

Encontrado na região do Evo Ground no menu principal do jogo, o Modo Contaminação coloca jogadores para disputar partidas em duas equipes, a dos Defensores e a dos Zumbis. Com apenas 12 competidores colocados em cada arena, os sobreviventes irão ficar com 9 integrantes ao seu lado, enquanto os infectados iniciarão com apenas 3.

Dessa forma, os Defensores poderão utilizar armas como a como a M416 e a AK47 para se defender dos mortos-vivos, ao mesmo tempo que os Zumbis terão habilidades únicas com a capacidade de atordoar os rivais e transformá-los em infectados, trazendo para seu lado e aumentando a vantagem em campo. Quando restarem apenas 3 Defensores, eles receberão um buff de skills e poderão causar morte permanente nos mortos-vivos eliminados.

A atualização de Halloween também irá chegar com diversos itens temáticos exclusivos como temas, skins e muito mais. Nos próximos dias, a loja de PUBG Mobile irá começar a disponibilizar os extras para os jogadores que quiserem adquiri-los, então vale a pena ficar de olho!