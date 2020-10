Público-Alvo – Como deve ser feita essa definição?

Público-alvo segmenta suas ações

Para que possa segmentar suas ações de marketing digital, bem como planejar estrategicamente o seu negócio é necessário que defina seu público-alvo.

Sendo assim, para que possa definir seu público-alvo algumas considerações devem ser feitas.

Mais possibilidades de negócios

Primeiramente, definir o público-alvo não significa que irá identificar um segmento pessoal ou de uma população exata que será atendida pelo seu serviço ou produto.

Essa definição te dá mais possibilidades de negócios, uma vez que há muitos tipos de clientes e necessidades. Sendo assim, pode oferecer mais que um segmento para esse mercado.

Para definir seu público-alvo, deve iniciar por agrupamentos.

Dados Geográficos, demográficos e psicográficos

Assim poderá determinar o potencial de mercado da sua empresa. Atenderá outros países, quais? Bem como regiões ou cidades específicas.

Os dados psicográficos dizem sobre o estilo de vida e atitudes do seu público-alvo. (Irá se aprofundar nesses dados quando for analisar a persona).

Você Pode Gostar Também:

Se o seu produto ou serviço atende pessoas físicas e/ou jurídicas, também deve analisar alguns pontos.

Pessoas Físicas

Gênero, faixa etária, profissão, faixa salarial, grau de escolaridade. Sendo esses alguns dados genéricos para que possa analisar o seu público-alvo.

Pessoas Jurídicas

Analise o ramo de atividade, tempo de atuação no mercado, tipos de produtos e serviços da empresa, número de empregados, número de filiais, localização, bem como se a empresa atua no mercado online e qual a sua imagem no mercado.

Comportamento

O que esse público-alvo consome, bem como os benefícios que procura.

Ainda procure saber a frequência de compra, lugar, horário, ocasiões, etc. Ainda qual é o estímulo do seu público no momento da compra.

Por exemplo, esse cliente preza o preço? Prazo de entrega? Marca? Qualidade? Desconto?

Essas informações compõem o comportamento de compra do seu cliente.

Lembrando que o aprofundamento dessas informações diz respeito à dor da persona. E esses dados serão analisados numa segunda filtragem, para dar fluidez as suas ações de Marketing Digital.