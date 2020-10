‘Público sabe que tá errado’, diz Carol sobre combinação de votos em A Fazenda 12 · .

Eliminada de A Fazenda 12, Carol Narizinho criticou a estratégia dos peões de combinarem votos no reality rural. Nesta sexta-feira (16), a ex-panicat confirmou que Lipe Ribeiro, Lucas Selfie e Lidi Lisboa adotaram esta prática e disse que se decepcionou com os participantes: “O público sabe que tá errado”.

“Se a gente soubesse que estava rolando essa combinação, eu e as meninas teríamos combinado, com certeza. Cada uma seguiu o seu coração. Se soubesse disso, talvez tinha ido no Juliano [Ceglia] para me proteger. Mas o público também sabe que tá errado, não vai ganhar desse jeito”, afirmou Carol na Cabine de Descompressão, transmitida no PlayPlus.

Os apresentadores da atração questionaram se a influenciadora acha que os rivais têm chance de vencer o programa, e ela respondeu: “Não! Não ganha reality agindo assim. Ganha quem joga com o coração, com verdade”.

Em seguida, Carol se surpreendeu ao descobrir que Tays Reis recebeu mais votos para permanecer no confinamento rural: “A Tays ficou na frente? A gente achava que eu e a Tays ia ser mais acirrado, que o Biel iria disparar na frente”. A cantora ficou com 37,47% dos votos, o funkeiro com 33,01% e a eliminada recebeu apenas 29,51%.

Na entrevista, ela também relembrou a última briga com Raissa Barbosa. Victor Sarro perguntou se a modelo era a pessoa mais difícil de conviver na casa e a ex-panicat respondeu que não. “Ela é verdadeira. Acho que é pior quem finge ser uma coisa e é outra pelas costas, quem articula, quem é falso. Isso é bem pior”, concluiu.

