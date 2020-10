Pupilo de Carlinhos Brown, Kauê Penna vence The Voice Kids · .

Pupilo de Carlinhos Brown, Kauê Penna venceu a quinta temporada do The Voice Kids, da Globo, com 50,50% dos votos do público. Na final transmitida ao vivo neste domingo (11), o adolescente superou Paulo Gomiz, do time Simone e Simaria, e Maria Eduarda Ribeiro, treinada por Claudia Leitte e Mumuzinho.

Kauê Penha começou as apresentações individuais cantando Nada Mais, de Gal Costa; já Maria Eduarda Ribeiro performou Coleção, de Ivete Sangalo; e Paulo Gomiz se arriscou com Blinding Lights, do The Weeknd.

Nas apresentações com os treinadores, Mumuzinho e Maria fizeram um dueto da música Sina, clássico do Djavan. Para cantar com Carlinhos Brown, Kauê performou Saúde, de Rita Lee.

Empolgado, Gomiz errou a entrada da canção Raspão e também esqueceu uma parte da letra da parceria entre Simone e Simaria e Henrique e Diego. Entretanto, conseguiu terminar a apresentação ao lado da coleguinha.

Para encerrar o ciclo de apresentações, Penna cantou Pra Sempre Vou Te Amar, de Robinson Monteiro. “Eu quero agradecer a Deus, à minha mãe, ao meu técnico Brown. Quero agradecer a todo mundo que votou em mim. Ainda não caiu a ficha, gente”, disse ele, muito emocionado.

O vencedor levou para casa um contrato com a gravadora Universal, gerenciamento de carreira e R$ 250 mil.

Ao anunciar o fim da temporada, André Maques se emocionou ao prestar uma homenagem a Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids, que morreu aos 58 anos, em janeiro, após sofrer um infarto fulminante. Na época, antes da pandemia, as gravações do programa foram canceladas.

“Essa temporada especial a gente vai dedicar ao nosso querido diretor-geral Flavio Goldemberg, que está surfando nas ondas lá de cima e olhando pela gente”, disse com a voz embargada.