Quais as principais diferenças entre ensino presencial e a distância?

Ingressar no ensino superior é uma decisão normalmente acompanhada de muitas dúvidas. Existem diversos cursos e modalidades nas mais variadas áreas. Porém, apenas duas delas são reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), as modalidades presencial e a distância. Ambas possuem diploma validado e reconhecido de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

De uns anos pra cá, o Ensino a Distância (EAD) tem ganhado mercado e público e vem se expandindo no Brasil. As plataformas AVA (ambiente virtual de aprendizagem), são ferramentas simples que tornam o processo de aprendizagem autônomo. Mas será que vale mesmo a pena?

Veja a seguir as principais diferenças entre essas modalidades e pense na que se encaixa melhor às suas demandas.

Custo

Um dos fatores que mais influencia na escolha de uma instituição é o custo. Os cursos a distância costumam ser mais baratos que os presenciais. Isso porque não há despesas com manutenção de espaço físico e o número de colaboradores também é reduzido. Para aqueles querem continuar os estudos mas não dispõem de muita renda, essa pode ser uma opção acessível.

Flexibilidade

Os cursos presenciais costumam ter uma carga horária fixa ou pouco variável. Para os estudantes que têm uma rotina mais apertada ou que trabalham, esse é um grande desafio. Por outro lado, os cursos EAD possuem horários mais flexíveis que permitem a gestão do tempo e a organização conforme a disponibilidade de cada um.

Didática

A forma como um professor explica o assunto varia bastante. Quando se trata de educação não presencial é necessário uma didática acessível, visto que é quase impossível dar atenção individual a cada aluno. Para alguns isso é bom pois fortalece a autonomia nos estudos. Para outros pode ser um problema pois restringe o diálogo entre professor e turma e torna a interação pouco efetiva.

