Qualcomm marca anúncio do novo Snapdragon 875 para dezembro

A Qualcomm definiu a data de revelação do seu novo chipset para celulares, o Snapdragon 875. O anúncio confirma que a empresa deve manter sua tradição e apresentar seus novos produtos no início de dezembro, mas dessa vez vai optar por um evento digital nos dias 1 e 2 de dezembro.

Tradicionalmente, a empresa realiza o evento anual no Havaí, mas teve que mudar os planos em 2020 por conta da covid-19. “Estamos trazendo as ilhas para você este ano, junto com as melhores e mais recentes notícias de Snapdragon”, escreveu a Qualcomm.

Lu Weibing, o presidente da Xiaomi na China, foi um dos primeiros a reagir ao anúncio, demonstrando estar bastante animado com a novidade. Ele também confirmou que os próximos aparelhos topos de linha da marca estarão entre os primeiros a serem lançados com o Snapdragon 875.