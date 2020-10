Quanto custa curtir o paraíso de Flor do Caribe? · .

As praias do Rio Grande do Norte serviram de cenário para Flor do Caribe e sua fictícia Vila dos Ventos. O paraíso de dunas e piscinas naturais mostrado na novela existe na vida real e pode receber turistas de diferentes gostos e bolsos. Para um casal, passar um feriadão de três dias pelo litoral potiguar pode custar de R$ 2,7 mil a R$ 13 mil.

Nas passagens aéreas, a diferença de valor entre a baixa e a alta temporada é grande. Se comprados com antecedência, os bilhetes de São Paulo a Natal saem, em média, R$ 975 por pessoa. Mas se a compra for feita em cima da hora e em época de feriados ou festas, esse valor pode passar de R$ 3 mil.

“A variedade no setor turístico potiguar permite experiências distintas, para diferentes interesses e condições. Mas é possível sentir a essência do povo e da cultura local em um turismo de luxo ou simples”, informou a secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte em nota ao ..

DIVULGAÇÃO/SETUR E EMPROTUR

Morro do Careca é ponto turístico em Natal

Na Cidade do Sol, como é conhecida a capital do Estado, a maior parte dos visitantes se dirige à praia de Ponta Negra. Quem deseja se hospedar na região encontra pousadas simples, com diárias a partir de R$ 60, e hotéis cinco estrelas, nos quais a hospedagem chega a R$ 1,2 mil por dia.

A variedade da rede hoteleira de Tibau do Sul, município com várias vilas de pescadores que também serviu como locação para as cenas de Ester (Grazi Massafera) e Cassiano (Henri Castelli), não fica atrás da de Natal. O turista pode escolher um hostel ou um resort, por exemplo. As diárias variam entre R$ 70 e R$ 1,4 mil.

DIVULGAÇÃO/SETUR E EMPROTUR

Pipa e Madeiro, balneários de Tibau do Sul

Quem se hospeda em Natal e deseja passear por Pipa, praia mais conhecida de Tibau do Sul, pode fazer uma viagem de duas horas de ônibus pagando R$ 17. Existe também a opção das excursões bate e volta, que custam, em média, R$ 60.

Assim como na trama de Walther Negrão, a pesca é uma atividade comum na região, e a gastronomia local preza pelos frutos do mar no cardápio. Um dos pratos mais apreciados por lá é o bobó de camarão. Nos restaurantes, a iguaria custa cerca de R$ 90. Quem não quer pagar caro pode optar pelos locais com sistema self-service.

A secretaria de Turismo explicou que muitos locais do Estado são acessíveis ao turista e não exigem contratação de guias ou agências, mas algumas praias e lagoas mais afastadas pedem uma certa estrutura.

“A parte boa disso é que a possibilidade de contratar passeios, que também têm uma grande variedade de preços, apenas acrescenta e otimiza a experiência, direcionando o turista, que talvez sozinho precisaria de mais tempo para descobrir a cidade”, completou.

DIVULGAÇÃO/SETUR E EMPROTUR

Aerobunda e passeio de dromedário: atrações locais

Os turistas que fizerem um passeio de bugue pelas praias, como os que Taís (Débora Nascimento) organiza na novela, desembolsarão cerca de R$ 350 por três horas de diversão. Para os mais radicais, uma boa opção é o aerobunda, que consiste basicamente em descer a duna em uma tirolesa e mergulhar no mar, no lago ou no rio. O preço da atividade varia, mas gira em torno de R$ 20.

A avenida Baía dos Golfinhos, a principal de Pipa, conta com muitos barzinhos com música ao vivo, e a maioria não cobra entrada. É o local ideal para curtir a noite gastando pouco.

Outra alternativa para quem quer se aventurar pelas redondezas é o passeio de quadriciclo. A rota da atração inclui o Chapadão, um dos pontos turísticos de Tibau do Sul, algumas praias famosas, como a praia do Amor, e chega à barra do Cunhaú por uma trilha. A atração sai por cerca de R$ 330.

DIVULGAÇÃO/SETUR E EMPROTUR

Dunas de Genipabu são parada obrigatória

As dunas que Candinho (José Loreto) e Ariana, sua cabra de estimação, tanto conhecem, ficam em Genipabu, a 24 quilômetros de Natal. Lá, a maioria das atrações são pagas. O transfer da capital até a cidade custa, em média, R$ 120. Os passeios de dromedário pelas dunas, mais R$ 80. Para atravessar o rio de balsa, R$ 40 são cobrados à parte.

Os barquinhos coloridos que enfeitam a novela das seis podem ser admirados de baía Formosa, outra vila rústica que fica no alto de uma falésia. Por lá, o bugue também é o meio de transporte mais utilizado para fins turísticos, e o passeio inclui visita à lagoa da Coca-Cola, que recebeu esse nome pelas águas escuras que contrastam com as areias clarinhas. O valor da atração é R$ 500, e o trajeto tem duração de cinco horas.

A secretaria pontuou que, para conhecer tudo o que Natal e Tibau do Sul têm a oferecer, é necessário um período de tempo maior. “Mas é possível programar algumas paradas obrigatórias de acordo com cada pessoa. Além das praias, o viajante pode visitar os bairros centrais da capital e conhecer um pouco da nossa história, fazendo um passeio pelo centro histórico. Tudo isso regado a muita comida boa da nossa culinária potiguar”, finalizou.