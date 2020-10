Quarentena pode fazer Cavani estrear pelo Manchester United contra o PSG na Champions

O Manchester United buscou esclarecimentos sobre as regras de quarentena do governo do Reino Unido antes de determinar quando Edinson Cavani poderia estrear e treinar com seus novos companheiros de equipe.

O jogador de 33 anos é um dos quatro jogadores que ingressaram no clube na segunda-feira, depois de assinar um contrato de dois anos com o time inglês.

Ele poderia jogar contra o Newcastle United em 17 de outubro, após a pausa para a Data Fifa. No entanto, como Cavani viajou de Paris para Manchester no domingo, ele está sujeito às regras de quarentena de COVID-19 do Reino Unido e pode precisar isolar-se por 14 dias.

Fontes disseram à ESPN que o atacante treinou sozinho na terça-feira enquanto o United buscava esclarecimentos sobre as condições de sua quarentena.

Cavani confirmou que contraiu COVID-19 no verão, depois de um feriado em Ibiza com sua namorada.

Se Cavani for solicitado a isolar-se por duas semanas, isso o excluirá da viagem a Newcastle. Ele só poderia estrear contra o Paris Saint-Germain, seu ex-clube, na fase de grupos da Champions League em 20 de outubro.