Quase 15 mil oportunidades abertas

As vagas de emprego em Logística são para contratação temporária, efetiva e também oportunidades para estágio destinados a estudantes de cursos superiores. Um dos maiores destaques de contratação de emprego divulgou quase 15 mil oportunidades de logística em diversas empresas do Brasil. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego em Logística: Mais de 14 mil oportunidades abertas

O Infojobs, um dos maiores destaques de recrutamento no Brasil, divulgou mais de 14 mil oportunidades na área de logística em diversas empresas. Ao todo, são 4.602 anúncios para contratação temporária, efetiva e também de estágio.

Vagas

As oportunidades são para diversas localidades do Brasil, entre elas: São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Alguns dos seguintes cargos foram divulgados para a área de logística:

Auxiliar Administrativo de Logística

Operador Logístico

Assistente Comercial

Assistente de Logística

Líder de Operações

Operador Logístico

Analista de Logística

Gerente de Logística

Estágio em Logística Empresarial

Estágio em Tecnologia de Logística

Uma das formações mais comuns exigidas pelas empresas é a graduação em logística, ciência da computação, administração, análise e desenvolvimento de sistemas e afins.

Os interessados podem se inscrever via Infojobs e conferir todas as informações e pré-requisitos das vagas.

