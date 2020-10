Quase metade dos brasileiros já pagou com QR Core no celular

Os brasileiros estão cada vez mais adeptos dos pagamentos com QR Code. De acordo com a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, cerca de 48% das pessoas do nosso país com smartphone e internet já realizaram uma transação financeira com a tecnologia.

A pesquisa indicou um crescimento de 35% para 48% no uso dos pagamentos via QR Code durante os últimos seis meses. Desde março, o país está sendo afetado pela pandemia do ,coronavírus o que estimulou o uso de meios com menos contato físico.

Uso do QR Code aumentou durante a pandemiaFonte: Mobile Time

Durante o mesmo período, os pagamentos com aproximação também cresceram. De acordo com o estudo, o uso de NFC para realizar pagamentos subiu de 23% para 33% nos últimos seis meses.

Mais comum entre classes A e B

O uso de QR Code e de pagamentos via aproximação é mais comum entre classes mais altas, de acordo com o estudo. Além disso, em ambos os casos, o iOS ganha destaque como a plataforma mais utilizada nas transações. O sistema da Apple chega a ter quase 20% de vantagem em relação ao Android na adoção dos códigos QR.

A pesquisa mostra que cerca de 53% dos membros das classes A e B já experimentaram pagamentos via QR Code, enquanto a proporção cai para 46% entre pessoas das classes C, D e E. A maioria dos usuários da tecnologia também são homens (52%).

Pagamentos via NFC também cresceramFonte: Reuters

Em relação ao pagamento por aproximação, os números também são diferentes. Os homens (37%) utilizam mais a tecnologia que mulheres (28%) e o NFC é mais popular entre classe mais altas, mas com uma diferença menor: o uso na classe A e B é de 34%, enquanto nas classes C, D e E a proporção de adoção é de 32%.

A margem de erro do estudo é de 2,2 pontos percentuais, com grau de confiança de 95%. A pesquisa Mobile Time/Opinion Box foi realizada em agosto de 2020 e entrevistou 2.007 brasileiros que utilizam smartphones e internet.

Enquanto a pandemia acelerou o uso de NFC e QR Code, o pagamento via smartphones deve se tornar cada vez mais comum no Brasil com a chegada do Pix. O novo sistema do Banco Central começou a aceitar cadastros ontem (5).