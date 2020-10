Que moral! Iniesta escala time do fantasy de LaLiga com Deyverson e mais dois brasileiros

Hoje atuando no Vissel Kobe, do Japão, Andrés Iniesta segue ligado ao Campeonato Espanhol da forma como pode. Uma delas é jogando o fantasy da competição, no qual escalou o seu time com três brasileiros para a quinta rodada.

O próprio meio-campista divulgou a formação que escalou em sua conta no Twitter. “Muito talento em minha equipe”, escreveu o ídolo do Barcelona.

Na zaga, ele escalou Felipe, do Atlético de Madrid; no meio de campo, está Philippe Coutinho; e no ataque, Deyverson, do Alavés.

Além de Coutinho, outro nome do Barcelona escolhido por Iniesta foi Gerard Piqué. Não há atletas do Real Madrid na formação.