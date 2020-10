Queda do Twitter nesta quinta (15) não foi ataque hacker

O Twitter ficou fora do ar por longas 5 horas nesta quinta-feira (15), o que teria sido causado por um problema interno que afetou os servidores. No entanto, em razão do longo período com instabilidades, usuários desconfiaram que a rede social foi hackeada.

Segundo o site Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, a falha começou por volta das 18h30 e atingiu usuários em diversos países, incluindo o Brasil. Durante quase todo o período da noite, não foi possível realizar publicações na rede social ou sequer atualizar o feed.

Mensagem de erro exibida na noite desta quinta-feira (15) aos usuários do Twitter.Fonte: Kris Gaiato/Reprodução

Na versão web, o site mostrava a mensagem “Algo deu errado. Tentar novamente”. Já no aplicativo, o feed era exibido somente com postagens antigas. Caso o usuário tentasse atualizar a página, se deparava com o aviso: “Não foi possível recuperar os Tweets no momento. Por favor, tente novamente mais tarde”.

Para tranquilizar os usuários, o perfil de suporte da rede social, @TwitterSupport, publicou um aviso às 20h16: “O Twitter está fora do ar para muitos de vocês e estamos trabalhando para solucionarmos essa falha para todos. Tivemos alguns problemas com nossos sistemas internos e não temos nenhuma evidência de violação de segurança ou invasão.“

Most of you should be back to Tweeting. The outage was caused by a system change initiated earlier then planned, affecting most of our servers. We’re working hard to bring Twitter back to normal and expect things to be fully resolved in 1-2 hours. We appreciate your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 16, 2020