Quem deve ganhar o The Voice Kids? Vote na enquete · .

A quinta temporada do The Voice Kids chega ao fim neste domingo (11) com Kauê Penna, Maria Eduarda Ribeiro e Paulo Gomiz como finalistas. Além de ganhar visibilidade, o vencedor do reality infantil leva um prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a Universal Music. Quem merece vencer o programa? Deixe o seu voto na enquete do . no fim deste texto.

A temporada de 2020 da atração enfrentou alguns contratempos por conta da pandemia do coronavírus. O reality musical ficou seis meses paralisado e só voltou em 13 de setembro. Para evitar a proliferação da nova doença, as apresentações das crianças passaram a ser virtuais.

Nos Estúdios Globo, estão apenas os apresentadores André Marques e Thalita Rebouças, além dos técnicos Simaria, Carlinhos Brown e Mumuzinho, que representa Claudia Leitte. Já a sertaneja Simone aparece por meio de um telão. A cantora está grávida e integra o grupo de risco da Covid-19.

Relembre a trajetória dos três finalistas:

Kauê Penna – Time Brown

Aos 14 anos, o garoto chamou a atenção dos jurados nas Audições às Cegas ao cantar Run to You, de Whitney Houston (1963-2012). Na fase das Batalhas, ele dividiu o palco com Giovanna de Luca e Milena Schmitz. O trio cantou Pra Sempre Vou te Amar, e Kauê foi escolhido para seguir na competição.

Mesmo de casa, o morador de São João de Meriti (RJ) impressionou nas apresentações ao vivo com Listen, da cantora Beyoncé. Já na semifinal, o adolescente mostrou seu talento com Didn’t We Almost Have It All, de Whitney Houston. Veja um trecho da performance que deixou Brown muito emocionado:

Maria Eduarda – Time Claudia/Mumuzinho

Nas Audições, a garota de 14 anos cantou De Volta pro Aconchego e fez as três cadeiras virarem. A participante arrancou elogios e escolheu Claudia como técnica. Depois, ela batalhou com Ana Clara Martins e Giovanna Diniz, que cantaram Samba de Verão. A técnica escolheu Maria para seguir na competição.

Na fase ao vivo, a catarinense emocionou a todos com sua performance de Rise Up, de Andra Day, e foi escolhida por Mumuzinho. Maria Eduarda chamou a atenção na semifinal com a música Fim de Tarde, do grupo Fat Family. Confira a apresentação que a ajudou a chegar na final:

Paulo Gomiz – Time Simone e Simaria

Paulo Gomiz impressionou as sertanejas com a apresentação da música Beauty and The Beast, do clássico da Disney A Bela e a Fera (1991), no último dia das Audições às Cegas. Na sequência da competição, o adolescente venceu a batalha na qual enfrentou Davi Anderson e Venicios Melo com This Is Me, da trilha sonora do filme O Rei do Show (2017).

Já na fase ao vivo, o garoto de 14 anos escolheu se apresentar com Stay With Me, de Sam Smith. Na semifinal, ele soltou a voz com uma versão de Talking to The Moon, de Bruno Mars, e conseguiu a vaga na final. Veja um trecho:

