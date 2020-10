Quem é Stevie Nicks? Conheça a bruxa que tomou o Tik Tok de assalto · .

Aos 72 anos, Stevie Nicks viu a sua voz embalar uma das publicações mais populares do Tik Tok, rede social chinesa que virou febre entre os mais jovens. O americano Nathan Apodaca ganhou a simpatia dos usuários da plataforma ao postar um vídeo em que anda de skate ao som de Dreams, um dos maiores hits da banda Fleetwood Mac.

Apesar de simples, a postagem atingiu números expressivos, com 55,5 milhões de visualizações, 9,5 milhões de curtidas e 112,3 mil comentários. Rapidamente, o viral se tornou um desafio, com diversas pessoas tentando reproduzir o “clima” do skatista. A cantora Shakira e a atriz Courteney Cox gravaram as próprias versões.

As imagens, claro, chegaram aos integrantes originais do grupo, como o baterista Mick Fleetwood e a própria Stevie Nicks. A intérprete trocou a prancha de skate pelos seus patins, mas manteve alguns aspectos do vídeo original, como a garrafa de suco de cranberry –bebida que acompanha Apodaca em sua jornada sobre rodas.

A artista, inclusive, viu a canção tomar conta das paradas mais uma vez, 43 anos após o seu lançamento. Os streams da faixa cresceram 127% só no Spotify e, segundo a Billboard, a composição foi ouvida 2,9 milhões de vezes na soma de todos os serviços de streaming dos Estados Unidos em apenas três dias.

Stevie pode até parecer uma personalidade desconhecida para os mais “novinhos” ou aqueles que têm pouca intimidade com o álbum Rumours (1977). O disco tem letras que emanam os bastidores do rompimento entre ela e o compositor Lindsey Buckingham –a gravação ficou 31 semanas em primeiro lugar nos Estados Unidos.

Dreams não é a primeira música a se tornar um meme, já que Go Your Own Way já tinha ganhado popularidade graças a um comentário no vídeo oficial do YouTube. Um perfil disse que assinou o seu divórcio ao som da música, que também é testemunha sobre a falência do relacionamento entre Nicks e Buckingham.

Lenda do rock

Stevie se tornou uma espécie de lenda da música norte-americana com as suas declarações simpáticas a bruxaria e religiões neo-pagãs como a Wicca. A imagem de bruxa ficou tão forte no imaginário popular que ela foi convidada pelo produtor Ryan Murphy para interpretar uma feiticeira em duas temporadas de American Horror Story: Coven (2014) e Apocalypse (2018).

O reality Rupaul’s Drag Race também pegou carona na onda mística da roqueira, que foi interpretada pela participante Thorgy Thor em um especial sobre “divas” da música. Celine Dion, Mariah Carey, Janet Jackson, Julie Andrews, Amy Winehouse e Diana Ross também foram homenageadas.

Uma das imagens mais populares, no entanto, é de Stevie girando com o seu xale durante os seus shows. Em um dos episódios da animação Duncanville, Jack revela que guardou uma das peças que roubou da cantora juntamente com artefatos preciosos de outros astros do rock –mas a tradução brasileira derrapa feio e se refere à artista no masculino.

A magia de Stevie, porém, não salvou O Sétimo Guardião (2018) do fracasso. A canção The Chain era o tema de abertura da trama de Aguinaldo Silva, que não repetiu o mesmo sucesso da banda americana com o seu gato preto e temas paranormais.

Veja a publicação original de Nathan Apodaca no Tik Tok:

@420doggface208 Morning vibe ##420souljahz##ec##feelinggood##h2o##cloud9##happyhippie##worldpeace##king##peaceup##merch##tacos##waterislife##high##morning##710##cloud9 ♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac

Confira as outras versões do meme nas redes sociais:

Timeline cleanser. I can’t get enough. Here’s Mick Fleetwood recreating the “Dreams” viral vid… pic.twitter.com/nJuSAOVqMA

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) October 4, 2020