Quem são os famosos na corrida eleitoral? · .

A partir de sexta-feira (9), as televisões e rádios brasileiras começarão a veicular o horário eleitoral gratuito das Eleições 2020. Na TV aberta, serão 10 minutos no início da tarde e outros 10 no horário nobre. Apesar de o espaço ser dedicado aos candidatos que disputam cargos de prefeito e vereador, o telespectador pode se deparar com velhos conhecidos do universo do entretenimento.

Como já virou tradição, diversas figuras que ganharam fama em realities, jogando futebol, como assistentes de palco ou até mesmo que conquistaram 15 minutos de fama como meme em alguma atração estão na corrida para ganhar vaga em uma câmara municipal.

Um dos nomes mais inusitados é o do “gato louco do Faustão”. Ele ficou conhecido ao participar do quadro Se Vira Nos 30 no programa de Fausto Silva em 2012.

Depois, esteve em outros programas na TV, como Pânico (2003-2017), Legendários (2010-2017) e The Noite, além de seguir uma carreira de meme, com vídeos sendo compartilhados por influenciadores e grandes páginas de humor.

Tiago Salles de Almeida, o gato louco, está na disputa para vereador em Cuiabá. Relembre a participação do comediante na Domingão do Faustão:

A cidade com mais famosos e subcelebridades na disputa é São Paulo. Um deles é Victor Coelho, que ficou famoso como o clone de Marcos Mion no programa Legendários (2010-2017). Mionzinho vai disputar uma vaga na câmara paulistana com nomes que também já prestaram serviços para a Record.

Roberto Martins Figueiredo, o Dr. Bactéria, iniciou campanha última semana. Ex-colunista do Hoje em Dia e ex-participante de A Fazenda, o consultor de etiqueta e estilo Fabio Arruda tenta uma vaga pelo mesmo partido em que Jair Bolsonaro ganhou as eleições presidenciais em 2018, o PSL. O ex-jogador Marcelinho Carioca também lançou candidatura pela legenda.

No time de esportistas, aparecem ainda o ex-Corinthians Dinei (que já participou de A Fazenda), o ex-Palmeiras Ademir da Guia e o ginasta Diego Hypólito. Renata Banhara (outra ex-Fazenda) e Thammy Miranda, que já estiveram em outras disputas eleitorais, também estão na corrida de 2020.

Os paulistanos ainda terão como opção de voto o ator pornô Clóvis Basílio dos Santos, mais conhecido como Kid Bengala. A capital mais populosa do Brasil tem ao menos um humorista registrado na campanha: o ator Marcelo Beny, famoso como o Bananinha da trupe do Comando Maluco. Neném, da dupla com Pepê, e Celinho Fat Family são alguns dos cantores que estão na campanha para virarem vereadores.

Fora de São Paulo, alguns nomes são o do ex-BBB Marcos Harter, que tenta uma vaga na câmara da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, e de Jonathan Couto, um dos membros da família Pôncio no Rio de Janeiro.