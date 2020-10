Jojo Todynho se estressou com MC Mirella em A Fazenda 12. Neste sábado (10), as peoas preparavam o jantar, quando a paulista deu alguns conselhos culinários para a carioca. No entanto, a dona do hit Que Tiro Foi Esse não gostou da ajuda e logo questionou: “Quer me ensinar a cozinhar?”.

As funkeiras prepararam um macarrão com carne moída, quando Mateus Carrieri se aproximou do fogão e parabenizou a receita. “Agora põe [a panela] no fogão para dar uma esquentadinha”, aconselhou Mirella. “Vou botar!”, respondeu Jojo.

“Taca um pouquinho de manteiga e orégano”, prosseguiu a intérprete de Cansei Vacilão. No entanto, a nova dica estressou a rival de Biel: “Você quer me ensinar a cozinhar, Mirella?”. “Não, só tô dando umas ideias”, rebateu.

“Pronto, agora é a briga do macarrão”, concluiu Jojo em referência ao desentendimento anterior com a colega de profissão, que surgiu devido ao desperdício de arroz doce no confinamento rural.

Minutos antes, Lipe Ribeiro decidiu provocar a amiga funkeira enquanto Mirella cozinhava. “Tá fazendo para geral ou é individualista igual a Jojo?”, questionou o ex-MTV. “Tem bastante, acho que é para todo mundo comer”, explicou a cantora e, em seguida, Jojo mandou o colega sair da cozinha.

