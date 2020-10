Quer se hospedar na mansão de Alma, de Laços de Família? Diária custa R$ 9 mil · .

Telespectadores de Laços de Família (2000) certamente já repararam e se admiraram com as cenas na suntuosa mansão de Alma (Marieta Severo), a ricaça da trama. A casa em que a novela foi gravada está disponível para hospedagem no Rio de Janeiro, mas o custo é alto. Cada diária tem o preço de R$ 9.100 –é possível parcelar o valor.

A mansão em que a ricaça vive com o marido, Danilo (Alexandre Borges), os sobrinhos e os empregados fica localizada no bairro do Joá, área de residências nobres no Rio de Janeiro, e está a 100 metros de distância da praia da Joatinga. O local tem vista para a praia da Barra, o mar de São Conrado e a pedra da Gávea.

Há também muitas opções de lazer dentro da própria propriedade, que foi construída nos anos 1970. A mansão tem área gourmet com churrasqueira, forno de pizza, mesa de sinuca, espaço de conveniência e uma bela piscina, onde foram gravadas várias cenas de festas de Alma.

A parte interna tem decoração diferente da que aparece na novela (afinal, já se passaram 20 anos), mas os hóspedes têm à disposição cinco suítes e seis banheiros. É permitida a acomodação de até dez pessoas.

O preço para todo esse luxo, presumidamente, é alto. O aluguel da casa é de R$ 9.100 por dia, com hospedagem mínima de três dias. É possível também alugar apenas uma suíte –os quartos têm preços que vão de R$ 1.035 a R$ 2.645. Os valores incluem café da manhã.

Há ainda taxa de limpeza de R$ 350, e os hóspedes têm de pagar pela energia elétrica caso fiquem mais de três dias. É possível, no entanto, parcelar o valor da hospedagem em até 12 vezes sem juros

Quem estiver com o bolso mais cheio também pode investir na compra da mansão. A casa de Alma está à venda por “módicos” R$ 22 milhões. Confira mais detalhes sobre o imóvel neste link.