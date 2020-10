Quer ser pro player? Neymar publica foto de setup de streamer

Neymar já mostrou sua paixão por games muitas vezes, aparecendo em ações de Call of Duty e em transmissões da FURIA. Mas hoje (30), o jogador de futebol postou uma imagem em sua conta no Twitter com um dispositivo específico para streamers, que é capaz de fazer transições, animações e outras inserções rapidamente. Confira a seguir:

Como podemos ver na foto, o teclado especial contem até mesmo um botão escrito “o pai tá on”, o último bordão do craque, além de uma série de funções próprias para jogar Counter-Strike: Global Offensive.

Por enquanto, Neymar ainda não anunciou seu próprio canal, mas com este novo equipamento, pode ser que o astro decida brilhar em outro campo além do futebol…

E aí, o que vocês acham? Será que o Neymar vai entrar mesmo para o mundo dos streamers? Contem para nós na seção de comentários!