“Quero ser como Dani Alves”

O lataral-direito Sergiño Dest, de 19 anos, foi apresentado no Barcelona nesta sexta-feira. Em suas primeiras declarações no novo clube, o jovem atleta revelou se espelhar no brasileiro Daniel Alves, que fez história no Camp Nou com uma passagem entre os anos de 2008 e 2016.

“Daniel Alves é minha referência. Vi muitos vídeos dele na internet e aprendi bastante. Aqui há pessoas que também podem me ajudar, pois jogaram com ele, como o Messi. Então, sim, eu quero ser como o Daniel Alves”, afirmou o novo reforço do clube catalão.

As relevant as ever: ❝Go out there and have fun.❞ — Johan Cruyff 🇳🇱 pic.twitter.com/eNuxn9QUaT — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2020

Apesar de ter nascido na Holanda, Dest defende a seleção dos Estados Unidos, terra natal de seu pai. O lateral-direito, inclusive, se tornou o primeiro estadunidense a vestir as cores do Barça.

“Significa muito para mim, sou o primeiro americano a usar esta camisa e é uma honra. Quero começar agora, porque para mim é um sonho que se tornou realidade”, disse o jogador.

A contratação de Sergiño Dest ocorre logo após a saída de Semedo para os Wolves. O jovem atleta terá a concorrência de Sergi Roberto, que também pode ser aproveitado no meio-campo.