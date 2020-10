Radialista chama Vitinho de ‘m****’ em transmissão; Flamengo e atacante repudiam

Ver essa foto no Instagram

As críticas fazem parte da vida do profissional e aprendi a conviver com elas. Principalmente no futebol, onde a paixão, muitas vezes, prevalece sobre o equilíbrio e sobre o bom senso. Sou meu maior critico, busco incessantemente evoluir. Reconheço que não estou no meu melhor momento. O remédio é o mesmo de outras vezes: o trabalho. Muita entrega para satisfazer o clube que defendo, os torcedores que represento, meus familiares e amigos e, em primeiro lugar, a mim. Num mundo em que incitação à violência, ao ódio e à falta de empatia estão no discurso do dia a dia e nas mídias digitais, nós, pessoas públicas, precisamos dar exemplo. As coisas vão melhorar. Vou seguir trabalhando forte, de cabeça em pé, com a minha fé em Deus, como sempre fiz e, principalmente, sem pisar ou desmerecer ninguém! Que o #RESPEITO prevaleça.