Rafael Moura entra em seleta lista de artilheiros do Goiás

Aos 37 anos de idade, Rafael Moura segue balançando as redes. Nessa quarta-feira, apesar da derrota do Goiás para o Fluminense por 4 a 2, o atacante foi o artilheiro da noite marcando os dois gols da equipe esmeraldina. O experiente jogador agora já acumula 90 tentos na história do Campeonato Brasileiro, 22 deles com a camisa do time goiano.

Essa é a segunda passagem de He-Man pelo clube. Na primeira, em 2010, o centroavante deixou a sua marca 9 vezes no Brasileirão. Número que foi alcançado novamente em seu retorno, no ano passado. Nessa edição, com os dois gols anotados sobre o Tricolor Carioca, já são quatro.

Rafael Moura agora é o 10º maior artilheiro do Goiás na história do Campeonato Brasileiro, empatado com Erik, que atualmente joga no Japão. Paulo Bayer, com 49, lidera o ranking, seguido por Túlio, com 48. Veja o top 10:

MAIORES ARTILHEIROS DO GOIÁS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO

– Dados OGol

1º – Paulo Baier – 49 gols

2º – Túlio – 48 gols

3º – Araújo – 46 gols

4º – Alex Dias – 41 gols

5º – Lincoln – 38 gols

6º – Souza – 35 gols

7º – Dimba – 31 gols

8º – Dill – 30 gols

9º – Iarley – 24 gols

10º – Rafael Moura – 22 gols

Erik – 22 gols