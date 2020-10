Rafinha cita “nervosismo” antes de fechar com PSG, mas celebra chegada à França

Após ser anunciado oficialmente no Paris Saint-Germain, o meia Rafinha concedeu entrevista ao veículo oficial do clube francês. Em suas primeiras declarações na nova equipe, o jogador contou que ficou apreensivo no último dia da janela de transferências, mas depois veio a satisfação de concretizar o negócio.

“Para mim é uma alegria imensa, eu tinha muita vontade quando surgiu a possibilidade, e a verdade é que poder realizar este momento é incrível. Com o nervosismo que representa o último dia assinar com um clube deste tamanho, passei o dia um pouco mal, mas com um final muito feliz”, relembrou o meia.

Rafinha chega ao PSG para se juntar com alguns amigos que fez ao longo de sua carreira, incluindo os brasileiros: “Tenho vários amigos aqui, tanto Marquinhos, como Neymar e Icardi, que sempre me falaram muito bem deste clube”.

O ex-Barcelona ainda destacou a grandeza do time de Paris, que tem colecionado títulos franceses e, na última temporada, foi finalista da Liga dos Campeões, perdendo para o Bayern de Munique.

“Um dos melhores times do mundo. A verdade é que é incrível poder chegar a um clube tão grande como é o PSG”, concluiu Rafinha.