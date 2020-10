Uma boa notícia para os fãs de FPS! Hoje (19), a Microsoft anunciou que Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege chegará no Xbox Game Pass para Xbox One e para assinantes do Ultimate no Android atráves do xCloud, no dia 22 de outubro.

Além disso, será possível utilizar o seu desconto de assinante do serviço para conseguir até 10% de desconto em itens do jogo.

