Raissa revela por que não ganha dinheiro com redes sociais · .

Após voltar da roça em A Fazenda 12, Raissa Barbosa revelou que não consegue lucrar com seus perfis nas redes sociais porque 90% do seu público é masculino. Segundo ela, para as empresas não compensa usá-la para fazer publicidades de produtos voltados para mulheres. “Não consigo ganhar dinheiro com o Instagram”, lamentou a vice-miss bumbum.

A revelação aconteceu em uma conversa com Mateus Carrieri, Lipe Ribeiro, Carol Narizinho e Luiza Ambiel. A influenciadora digital entrou no reality rural com um milhão de seguidores e, em três semanas, já conseguiu mais 300 mil admiradores no Instagram.

O ex-MTV, que conta com 1,2 milhão de seguidores, disse que consegue ganhar dinheiro com as redes. “Se eu sair antes de você, depois me passa [o contato do] seu assessor”, pediu Carrieri para Lipe. “Por que? É bom o assessor dele?”, quis saber a modelo. “Eu preciso aprender a ser igual esses caras”, respondeu o ator.

“Ah, tá. Para ganhar dinheiro, né?”, entendeu a vice-miss bumbum, lamentando por não lucrar com a rede social por causa de seu público. “Mas 80% do meu público é feminino”, afirmou Lipe. “As mulheres te odeiam e te seguem?”, questionou Raissa, se referindo à fama de boy lixo que o influenciador conquistou com sua participação no De Férias com o Ex Brasil.

“Eu nem vou ver, porque gostei dele aqui. Só falta eu ver o programa lá e achar ele um merda”, brincou Mateus. “Mas eu sou um merda”, admitiu Ribeiro, em tom de brincadeira. “Eu sou um lixo, mas sou um lixo que se destaca. Já viu essa figurinha? É o lixo dourado”, continuou ele, dando risada.

Confira um trecho do diálogo:

“Nao consigo ganhar dinheiro com Instagram. Meu publico é 90% masculino.” (Raissa) “Meu publico é 80% feminino.” (Lipe) “As mulheres te odeiam e te seguem?” (Raissa) HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAH #EliminaçãoAfazendapic.twitter.com/lfFxvO0E66

