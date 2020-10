Ralff Abreu entre os convocados para a Seleção Brasileira de Beach Tennis

Ralff Abreu, niteroiense, ex-top 10 mundial, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip, foi convocado para a Seleção Brasileira de Beach Tennis que fará treinamentos nos dias 6 e 7 de novembro em Uberlândia (MG).

O capitão do Brasil, o italiano Alex Mingozzi, convocou junto com Ralff, os jogadores André Baran, Vinicius Font, Thales Santos, Daniel Schmitt, Giovani Cariani, Pedro Consiglio e Daniel Mola no time masculino.

Ralff já defendeu a Seleção Brasileira vice-campeã Mundial em 2017 perdendo final para a Itália, e conquistou em 2016 o título Pan-Americano de Beach Tennis jogado em Aruba.

Ralff, atual 31º do mundo, se prepara para os torneios no final de temporada

“Fiquei muito feliz com a convocação, há um bom tempo que não era convocado, desde 2018, fico muito contente e muito mais contente por ser um projeto que inclui jogadores juvenis. O objetivo do treinamento é estar em atividade,movimentar os atletas e integrar os jogadores juvenis. Estou muito motivado por estar em contato com a garotada, passar minha experiência com eles e mostrar ao capitão que estou em condições de representar bem o Brasil como sempre fiz”, disse Ralff que disputará mais pelo menos dois torneios até o fim do ano em Brasília (DF), evento do circuito nacional com premiação de R$ 20 mil que será realizado entre 12 e 14 de novembro e o ITF de Porto Alegre (RS) que será realizado em dezembro com premiação de US$ 4 mil.