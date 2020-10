Ramírez ouve Palmeiras e sinaliza exigências

Durante os últimos dois dias, o Palmeiras passou a manter contato com o técnico Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle.

​Como noticiou o UOL e confirmou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o empresário Bruno Paiva, da OTB Sports, era um dos nomes que fazia a ponte entre o clube e o treinador, mas solicitou Ramirez que as tratativas fossem feitas apenas ele entre, que não tem empresário, e Anderson Barros, diretor do Palmeiras.

​Nas conversas, algumas questões pessoais foram levantadas e, confidenciou ao L!/NP uma pessoa próxima à negociação, que o treinador avisou o Palmeiras que, caso as conversas avancem, ele não abrirá mão de seu ‘time de confiança’.

O preparador de goleiros português Ricardo Pereira, o assistente técnico Martín Anselmi, argentino, o segundo assistente técnico Felipe Sánchez, o preparador físico Francisco Trujillo, ambos espanhóis como Ramirez, são classificados como fundamentais no método de trabalho do treinador.

​Fã da filosofia do futebol americano de treinamento, no qual cada setor e atividade tem um responsável único, Ramírez vê como imprescindível que seus auxiliares o acompanhem. O Palmeiras, a princípio, não vê o pedido como empecilho, caso as conversas venham a avançar.

​O atual estágio do negócio é sobre a validade do projeto oferecido. O treinador espanhol parece ter dúvidas sobre o quão estável será sua passagem pelo Brasil. Quer segurança e um contrato longo para se sentir confortável a deixar de lado a relação de cinema que vive no futebol equatoriano.

​Miguel Ángel Ramírez tem 35 anos e é uma das sensações do futebol na América do Sul. Com o Independiente del Valle, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019, superando o Corinthians na semifinal e o Colón de Santa Fé-ARG na decisão. O espanhol tem contrato com o clube equatoriano até o fim de 2021.