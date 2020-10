Ramon deixa o Vasco com aproveitamento superior ao de Luxemburgo em 2019 | Blog do Garone

Ramon Menezes não é mais o técnico do Vasco. A demissão foi anunciada oficialmente pelo clube nessa quinta-feira, um dia após a derrota por 3 a 0 para o Bahia. O time vem de uma sequência de seis partidas sem vitória na temporada.

O treinador assumiu a equipe durante a paralisação do futebol em razão da pandemia de coronavírus, substituindo Abel Braga. Desde então, foram 18 jogos, com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas. Um aproveitamento de 51,8%, um pouco acima do obtido por Vanderlei Luxemburgo, que comandou o time no último Campeonato Brasileiro.

RANKING DE APROVEITAMENTO DOS TREINADORES DO VASCO NOS ÚLTIMOS ANOS

– Números entre 2010 e 2020

1º – Ricardo Gomes – 2011 – 44 jogos – 24 vitórias – 13 empates – 7 derrotas – 64,39% de aproveitamento

2º – Vagner Mancini – 2010 – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas – 61,4% de aproveitamento

3º – Gaúcho* – 2012/2013 – 18 jogos – 10 vitórias – 3 empates – 5 derrotas – 61,1% de aproveitamento

4º – Cristóvão Borges – 2011/2012 – 78 jogos – 41 vitórias – 18 empates – 19 derrotas – 60,2% de aproveitamento

5º – Adílson Batista – 2013/2014 – 52 jogos – 24 vitórias – 21 empates – 7 derrotas – 59,6% de aproveitamento

6º – Jorginho – 2015/2016 – 87 jogos – 43 vitórias – 24 empates – 19 derrotas – 58,6% de aproveitamento

7º – Cristóvão Borges – 2017 – 14 jogos – 7 vitórias – 2 empates – 5 derrotas – 54,7% de aproveitamento

8º – Doriva – 33 jogos – 2015 – 15 vitórias – 9 empates – 9 derrotas – 53,5% de aproveitamento

9º – Gaúcho – 2010 – 10 jogos – 5 vitórias – 1 empate – 4 derrotas – 53,3% de aproveitamento

10º – Joel Santana ** – 2015 – 17 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 4 derrotas – 52,9% de aproveitamento

11º – Zé Ricardo – 2017/2018 – 50 jogos – 22 vitórias – 13 empates – 15 derrotas – 52,6% de aproveitamento

12º – Ramon – 2020 – 18 jogos – 8 vitórias – 4 empates – 6 derrotas – 51,8% de aproveitamento

13º – Vanderlei Luxemburgo – 2019 – 37 jogos – 15 vitórias – 12 empates – 10 derrotas – 51,3% de aproveitamento

14º – Paulo Autuori – 2013 – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas – 51,2% de aproveitamento

15º – Alberto Valentim – 2018/2019 – 41 jogos – 17 vitórias – 11 empates – 13 derrotas – 50,4% de aproveitamento

16º – Celso Roth – 2015 – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas – 48,7% de aproveitamento

17º – Milton Mendes – 2017 – 27 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 10 derrotas – 48,1% de aproveitamento

18º – PC Gusmão – 2010/2011 – 39 jogos – 14 vitórias – 14 empates – 11 derrotas – 47,8% de aproveitamento

19º – Jorginho – 2018 – 10 jogos – 4 vitórias – 1 empate – 5 derrotas – 43,3% de aproveitamento

20º – Abel Braga – 2020 – 14 jogos – 4 vitórias – 5 empates – 5 derrotas – 40,4% de aproveitamento

21º – Dorival Júnior – 2013 – 29 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 12 derrotas – 40,2% de aproveitamento

22º – Marcelo Oliveira – 2012 – 10 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 6 derrotas – 26,6% de aproveitamento

Celso Roth – 2010 – 5 jogos – 1 vitória – 1 empate – 3 derrotas – 26,6% de aproveitamento

* Contabilizado o jogo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileiro de 2011, onde Gaúcho assumiu como interino após a saída de Cristóvão Borges e antes da chegada de Marcelo Oliveira.

** Não contabilizados os jogos ABC x Vasco e América-MG x Vasco, em setembro de 2014, onde Jorge Luiz assumiu interinamente. Não computada também a partida entre Vasco x Bragantino, onde Marcelo Salles assumiu interinamente.

Obs: não contabilizados os aproveitamentos de técnicos interinos, como Gaúcho – apenas quando foi efetivado -, Marcelo Salles, Valdir e Marcos Valadares.