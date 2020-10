Ramon Menezes afirma que o Vasco precisa recuperar a confiança e projeta clássico contra o Flamengo

Após a derrota do Vasco para o Bahia por 3 a 0 em Pituaçu pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Ramon Menezes, em entrevista coletiva, falou sobre a atual situação da equipe, que não vence há quatro rodadas na competição. Ele analisou a cobrança da torcida diante do futebol apresentado nos últimos jogos.

– O que aconteceu com a gente não é uma coisa normal. Acontecer isso com o Vasco é muito ruim. Acho que a cobrança tem sido exagerada, mas ao mesmo tempo nós estamos dando motivo para que essa cobrança tenha sido forte. Quando você trabalha pelo Vasco tem que estar preparado para tudo. Nós trabalhamos a cabeça desses atletas depois de um jogo muito difícil que nós tivemos contra o Atlético e o que nós vimos hoje no primeiro tempo foi a que a gente não conseguiu essa recuperação – ressaltou.

– O futebol passa muito pela confiança, de você entrar em campo e confiar naquilo que está sendo feito. No começo do nosso trabalho, nós erámos assim. Tantas vezes que cheguei aqui na coletiva e disse que o Vasco estava entregando sua alma. Nós precisamos nos recuperar, todos esses atletas são muito importantes, são do clube, e nos ajudaram muito. Então, é buscar a recuperação de todos – explicou.

No próximo sábado, o Vasco terá pela frente um clássico contra o Flamengo em São Januário, às 17h, pela 15ª rodada. De acordo com Ramon, é o momento de recuperar a confiança dos atletas para a sequência da temporada.

– É um clássico, um jogo que todo mundo gosta de jogar, importante para o clube, para a gente voltar a vencer e nós sabemos que temos que melhorar muito, voltar a fazer o que fazíamos antes. Temos dois dias para pensar muito nisso – afirmou o treinador, que ainda falou sobre o jejum do argentino Germán Cano.

– O Cano, pelo fato de não estar fazendo gol, a equipe está tendo uma certa dificuldade. Mostrou isso no primeiro tempo contra o Atlético e no primeiro tempo aqui (em Pituaçu). Mas ele vai recuperar, assim como todos os atletas. É um grande jogador e vai ajudar muito o Vasco da Gama – completou.

Confira outras respostas de Ramon Menezes

Sobre a derrota para o Bahia



– Lógico que sim! Se você pegar há rodadas atrás era difícil a gente tomar gol. A gente passa por um momento difícil e no meu trabalho quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. Procurar corrigir o que aconteceu. Acho que quando nós estamos tomando gol, estamos sem reação e você passa isso para o adversário. Nós temos que buscar a reação. No segundo tempo, perdemos o Bruno Gomes, mas foi diferente, com a entrada do Tenório, do Carlinhos e do Pec. Pena que a gente perdeu um jogador. Mas nós não tivemos uma noite feliz – disse.

Sobre jogadores questionados pela torcida

– Se você pegar o começo do meu trabalho todo mundo elogiava a recuperação dos atletas. O Yago tem uma história no clube, é o lateral que mais fez gols com a camisa do clube. E eu vejo a importância dele, e dos jogadores mais jovens. O Felipe é o vice-artilheiro da equipe, e há algumas rodadas era um jogador elogiado, e é um atleta que nós conseguimos recuperar. Hoje se fez importante a presença desses jogadores para a escalação. Nós não tivemos Andrey e Benítez. Mas temos que apoiar esses atletas, não adianta fazer as vezes o que tenho visto. O atleta sente também, é do clube, importante – disse.