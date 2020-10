Ramon Menezes não é mais técnico do Vasco

O Vasco confirmou nesta quinta-feira a demissão do técnico Ramon Menezes. A decisão foi divulgada por meio em uma nota oficial no site do clube carioca.

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto”, publicou o Cruz-Maltino.

A troca no comando técnico ocorre um dia após a derrota por 3 a 0 para o Bahia, em partida da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A passagem de Ramon Menezes pelo Vasco começou em 30 de março deste ano, logo após a saída de Abel Braga. No total, o treinador comandou a equipe em 16 partidas, com oito vitórias, três empates e cinco vitórias.

No início do Brasileirão, o técnico chegou a receber elogios da torcida com uma sequência de resultados positivos. Agora, Ramon se despede do Vasco com o time na 10ª colocação, com 18 pontos somados.